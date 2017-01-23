العدد 21823 23 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

سفير خادم الحرمين في لندن يستقبل وفد غرفة الشرقية

0 تعليق 55 مشاهدة
سفير خادم الحرمين في لندن يستقبل وفد غرفة الشرقية
شارك عبر واتساب

لندن- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، أعضاء لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.

ورحب سموه بالوفد متمنيًا لهم نجاح زيارتهم، التي تهدف إلى التعرف على الأوقاف الجامعية؛ كوقف جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد والجهات المتخصصة في الاستشارات الإدارية والمالية والاستثمار الاجتماعي، وقياس أثر هذه الأوقاف ودورها في تنمية المجتمع.
ويضم الوفد فضيلة الشيخ سعد المهنا، وعبدالله العوفي، والدكتور سامر حمّاد، والمهندس موسى الموسى، وعبدالهادي القحطاني، وراجس الدوسري، وفيصل السليمان.

الوسوم:

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق