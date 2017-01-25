سفير سويسرا يشيد بالخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن
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التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بالرياض اليوم .
السفير السويسري لدى المملكة هاينريخ شيلينييرغ.
وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الودية بين البلدين والموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج ومعتمري وزوار سويسرا.
وأشاد السفير السويسري بالجهود والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاجهم وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.
مشيدا بالتنظيمات والخدمات التقنية المتقدمة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن.
الوسوم:وزارة الحج والعمرة
التصنيف: دولية
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