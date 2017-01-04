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أعلن الجيش العراقي، عن سقوط طائرة حربية أثناء تحليق “إحدى التشكيلات”

وأشار الجيش العراقي في بيان له اليوم الأربعاء إلى أنها لم تسقط باستهداف من أطراف معادية.

ونقلت “سكاي نيوز” عن خلية الإعلام الحربي “أثناء تحليق إحدى تشكيلات طيران

الجيش صباح اليوم الرابع من يناير، سقطت احدى الطائرات بسبب خلل فني”.

في الأثناء أكد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية تحطم المروحية

بالقرب من بيجي 220/ كلم شمال بغداد، وقال المصدر إن “المروحية تحطمت اليوم

ولقي طاقمها المؤلف من ضابطين حتفهما”، وقال أنها «سقطت لأسباب فنية».

وشهدت المنطقة اشتباكات مع عناصر من تنظيم “داعش” منذ يومين شاركت فيها مروحيات عراقية.

يشار إلى أن الجيش العراقي يخوض معارك ضد تنظيم داعش المتشدد

في الموصل مركز محافظة نينوى، وفي مناطق أخرى من العراق.