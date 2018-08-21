سقوط عدة صواريخ على كابول

سقطت عدة صواريخ في ساعة مبكرة الثلاثاء بالقرب من الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول

حيث تجري اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في الحي القديم بالمدينة، كما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية.

ولم تعرف بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي يأتي بعد أيام قليلة على عرض الرئيس الأفغاني اشرف غني، على حركة طالبان وقفًا لإطلاق النار لثلاثة أشهر.

وقامت طوافات عسكرية بإطلاق النار فوق مسجد عيدكاه في حي ركا خانه، حيث تصاعد الدخان

فيما قالت الشرطة ووزارة الداخلية، إن اشتباكات تجري وسط تواجد أمني مكثف قرب استاد كابول.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش “هذا الصباح سيطرت مجموعة من الإرهابيين على مبنى في ركا خانه وأطلقوا عدة صواريخ باتجاه كابول”.

وأضاف “أصيب شخصان فيما تشتبك قوات الأمن مع الإرهابيين”.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاي، أن اشتباكات جارية قرب المسجد، دون أن يتمكن من تأكيد وقوع إصابات.