(سقيا زمزم) تناقش خطط تطوير منتجها لضيوف الرحمن

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مكة المكرمة- البلاد

عقدت اللجنة الإشرافية على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، لسقيا زمزم اجتماعا برئاسة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيس اللجنة الإشرافية وحضور اعضاء اللجنة وذلك بمقر المشروع بكدي.

وأكد معاليه خلال الاجتماع أن التوجيهات الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده ، وسمو ولي ولي العهد وبمتابعة من سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو أمير منطقة المدينة المنورة نحو مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم تقضي بالنقلة التطويرية الجذرية لهذه الخدمة وصنع مخرجات عصرية تواكب التطلعات المستقبلية المقبلة، مشيراً إلى أن القيادة حريصة على راحة الحجيج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.

واستعرض معالي الرئيس العام الوضع الحالي للمشروع وطرق تطويره ووضع الاستراتيجية التي تكفل للمشروع عجلة عمل نشطة تتماشى مع رغبات المستفيدين من حجاج ومعتمرين وزائرين، لافتا النظر إلى حاجة المشروع الحالي إلى عنصر الابتكار والتميز لتفعيل المبادرات التي تخدم المشروع ليس من جانب الخدمة فحسب بل أيضاً مقدم الخدمة من الشباب الذين سيتم تأهيلهم بالدورات والإرشاد ليقدموا خدمة للمستفيدين بشكل متميز وبأرقى أساليب التقانة والتطوير.

عقب ذلك تجول معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس رئيس اللجنة الإشرافية وأعضاء اللجنة في نقاط التوزيع، حيث تولى معاليه تقديم الخدمة بنفسه واستوقف عدداً من المستفيدين لأخذ آرائهم عن سير الخدمة وملاحظاتهم في هذا الخصوص ووعدهم بعلاج كل العقبات التي تواجههم في هذا المجال.