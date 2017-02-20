سكاي ترين يهدي الجابري كأس الخطوط السعودية

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جدة -عبدالهادي المالكي

أهدى الجواد سكاي ترين المالك محمد بن ماطر الجابري، تحت تدريبات المالك والخيال فهد العتيبي، كأس وتذاكر الخطوط الجوية العربية السعودية،

في الشوط الرئيسي للحفل، والمخصص للخيل المستوردة، مفتوح، عمر 3 سنوات وأكثر، لمسافة 1400م. قام بعدها ونيابة عن سعادة المهندس صالح بن ناصر الجاسر مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، الأستاذ منصور بن بدر العتيبي مساعد مدير عام الخطوط السعودية للعلاقات العامة بتسليم الكأس للمالك محمد بن ماطر الجابري، بعدها قام سعادة رئيس اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي الشريف هزاع بن شاكر العبدلي، بتقديم درع تذكاري من النادي للأستاذ منصور بن بدر العتيبي، مساعد مدير عام الخطوط السعودية، بمناسبة رعايته كأس ودروع الخطوط الجوية العربية السعودية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء النادي وملاك الخيل ومحبي وعشاق رياضة الفروسية، وكانت نتيجة باقي أشواط الحفل على النحو التالي:

الشوط الأول : وفاز به الجواد بارح الكفوف للمالك أبناء عبد الله بن سعيد باسنبل.

الشوط الثاني : للخيل العربية، إنتاج مفتوح، عمر 3 سنوات وأكثر، وفاز به الفرس سدرة كندة للمالك سالم بن سعيد بن محفوظ.

الشوط الثالث : لخيل الإنتاج لم تربح عمر 4سنوات وأكثر المسافة 1600م،وفاز به الفرس حتف للمالك أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي.

الشوط الرابع : لخيل الإنتاج ربحت من 0-3 سباقات عمر 4 سنوات وأكثر مسافة 2000م ، وفاز به الجواد داعم للمالك تركي بن عبد العزيز السهلي.