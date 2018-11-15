«سكني» يعلن الدفعة الـ 11 محققاً 95% من مستهدفات 2018

أعلن برنامج “سكني” بالشراكة مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء”، اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة “القروض السكنية للعسكريين في الخدمة”، والتي يتم من خلالها تقديم قرض إضافي حسن يصل إلى 140 ألف ريال، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتطوير القطاع الخاص، فهد بن محمد السكيت.

كما أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، عن تفاصيل الدفعة الحادية عشرة من برنامج “سكني” لعام 2018، والذي يستهدف تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 35300 مواطنا ومواطنة، ليصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الآن إلى أكثر من 285 ألف خيار سكني وتمويلي بما يحقق 95% من مستهدف هذا العام.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، اليوم الخميس، في الرياض، عن تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي، حيث شملت الدفعة 8300 قرضًا عقاريًا مدعومًا، و19359 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و4791 أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 2850 مستفيدًا لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

وبحسب بيانات الدفعة الحادية عشرة، تم تخصيص 18000 وحدة سكنية تحت الإنشاء في منطقة مكة المكرمة، و1008 بالرياض، بالإضافة لـ 273 في المنطقة الشرقية، و78 وحدة في القصيم، وجاء توزيع الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة 389 أرضًا في منطقة الرياض، و114 في منطقة مكة المكرمة، و130 بالمدينة المنورة، و63 أرضاً في منطقة حائل، و2138 بمنطقة جازان، ومنطقة الباحة بـ 551 أرضاً، بالإضافة لـ 121 بمنطقة الجوف، و1227 بمنطقة نجران، و58 أرضا في منطقة عسير.

وكشف المؤتمر عن أعداد المستفيدين من صندوق التنمية العقارية في الدفعة الحادية عشر، إذ شملت الدفعة جميع مناطق المملكة، حيث خصص في الرياض 2189 قرضًا، ومكة المكرمة 1346، والمنطقة الشرقية 1015، والقصيم 724، والمدينة المنورة 706، ومنطقة عسير 609، ونجران 311، وحائل 308، وتبوك 299، والحدود الشمالية 234، والجوف 228، إضافة إلى 169 في منطقة جازان، و162 بمنطقة الباحة.

وحول خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق فقد شملت 760 بمنطقة الرياض، و260 بمنطقة الباحة، و320 في المنطقة الشرقية، و220 بمنطقة الجوف، و270 في المدينة المنورة، و290 في القصيم، و380 بمنطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى 350 في منطقة تبوك.

وأوضح المشرف العام على قطاع التطوير العقاري في وزارة الإسكان محمد بن سعود الغزواني، أن برنامج “سكني” يواصل وبشكل شهري التزامه بتخصيص الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة والصندوق وبشكل تصاعدي، حيث تم خلال هذه الدفعة تخصيص 35300 خيار، مؤكداً أنه سيتم الالتزام بالمستهدف المعلن عنه مطلع العام الجاري وتحقيقه بالوصول إلى 300 ألف خيار سكني وتمويلي.

وأضاف أنه بالتزامن مع أرقام التخصيص يتم وبشكل شهري إطلاق العديد من المشاريع للوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، حيث بلغ إجمالي ما تم الإعلان عنه حتى الآن أكثر من 62 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة، توفر أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس، وبأسعار تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال.

وأكّد “الغزواني”، استمرار الوزارة في تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في مختلف مشاريع الوزارة البالغ عددها نحو 20 مشروعاً، إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي يتم تقديمها للمستفيدين لبناء وحداتهم السكنية، لافتاً إلى استمرار استفادة المواطنين وبشكل تصاعدي من خياري البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وشراء الوحدات الجاهزة من السوق عبر التقديم على الرابط المخصص لذلك في موقع “سكني”.

وبدوره أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد بن محمد العمودي، أن الصندوق يواصل جهوده لتوفير الحلول التمويلية المناسبة للمستفيدين المدرجين على قوائمه حيث بلغ إجمالي عدد الأرقام التي تم الإعلان عنها منذ بداية العام الجاري 91300 رقماً لمواطنين مدرجين على قوائم الصندوق، مؤكداً حرص الصندوق على توفير الخيار التمويلي المناسب واستفادة المواطنين من الحلول التمويلية التي يقدمها بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشار “العمودي” إلى أنه تم اليوم إطلاق “مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة”، التي تتيح منح منسوبي القطاعات العسكرية من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري قرضًا إضافيًا حسنًا يصل إلى 140 ألف ريال، إضافة الى تغطية أرباح التمويل المقدم من قبل الجهات التمويلية عبر برنامج القرض العقاري لمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال، بهدف تسهيل حصول العسكريين على سكن مناسب.

ودعت وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” sakani.housing.sa للاطلاع على الأسماء المخصص لهم هذا الشهر، وزيارة بوابة الدعم السكني “إسكان”eskan.gov.sa والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa لاستكمال وتحديث بياناتهم ليتم خدمتهم بشكل سريع.