“سكني” يوقع اتفاقيتين لضخ 11 ألف وحدة سكنية جديدة في جدة

وقّعت وزارة الإسكان خلال المؤتمر الصحافي لإعلان الدفعة العاشرة من برنامج “سكني” أمس, اتفاقيتين مع شركتي تطوير عقاري لإنشاء ما يزيد على 11 آلاف وحدة سكنية في محافظة جدة للمستفيدين من برنامج “سكني”، وذلك تزامناً مع إعلان الدفعة العاشرة للمستفيدين من البرنامج.

ويأتي ذلك امتداداً للاتفاقيات السابقة التي وقعتها الوزارة مع عدد من المطورين المؤهلين لإنشاء عدد من الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، حيث تم حتى الآن إطلاق 60 مشروعاً تتيح أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متنوعة تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال.

وجرى إبرام الاتفاقيات بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد صالح البطي، وعدد من المسؤولين بوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع الأول (روابي الحجاز) الذي يقام على أرض يملكها القطاع الخاص 9502 وحدة سكنية، فيما يحوي المشروع الثاني (إسكان جدة المطار) الذي يقام على أرض الوزارة، على 2203 وحدات سكنية، ليبلغ إجمالي الوحدات السكنية 11705 وحدات من نوع شقة سكنية تحت الإنشاء “البيع على الخارطة”، وبأسعار تتراوح بين 342 ألف وحتى 681 ألف ريال، فيما تصل مساحات الوحدات السكنية إلى 252 متراً مربعاً.

وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم بما يلائم السوق المحلية، وبما يضمن أيضاً تقديم خدمات الصيانة المستمرة للوحدات السكنية.

وأوضحت الوزارة أن المطورين العقاريين الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين لتوفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، مع تقديم كافة الضمانات للمستفيدين، حيث سيتم تنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للمستفيدين خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام كحد أقصى، مؤكدة أن هذه المشاريع السكنية متكاملة الخدمات والمرافق العامة ما يجعلها نموذجاً للمجمعات السكنية، حيث تضم مساجد وحدائق عامة ومسطحات خضراء، ومواقع مخصصة للجهات الحكومية.