سلاح الجو الصيني يجري مناورات في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ

أجرى سلاح الجو الصيني الأحد، مناورات جديدة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وفي غرب المحيط الهادئ بعد المرور عبر جزيرتين بجنوب اليابان، ووصف تلك التدريبات بأنها أفضل استعداد للحرب.

وقال سلاح الجو في بيان نقلاً عن وكالة // رويترز //، أن قاذفات من طراز اتش-6كيه

ومقاتلات من طراز سو-30 وسو-35 كانت ضمن طائرات نفذت دوريات قتالية في سماء بحر الصين الجنوبي

وتدريبات غرب المحيط الهادئ بعد المرور فوق مضيق “مياكو” الذي يقع بين جزيرتين في جنوب اليابان.

ولم يذكر سلاح الجو متى جرت التدريبات أو يوضح بالتحديد مناطق المناورات في بحر الصين الجنوبي أو غرب المحيط الهادئ.