سلال غذائية للنازحين من الحديدة وتمور لأثيوبيا

الخوخة – واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع السلال الغذائية على النازحين من مدينة الحديدة إلى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث تم توزيع 4 أطنان و662 كيلو غراما من السلال الغذائية يستفيد منها 378 نازحًا في مدرسة الطليعة في مديرية الخوخة.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 269 مشروعًا .

كما سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية امس, 396 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية أثيوبيا ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أثيوبيا عبدالله بن فالح العرجاني ، وممثلة الحكومة الأثيوبية مسيرت دبيبي ، ونائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في أثيوبيا بول ترنبول ، وممثل وزارة المالية السعودية وفريق من المركز. ووقع بول ترنبول على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة بمقر البرنامج في أديس أبابا .

ورفع السفير عبدالله العرجاني في تصريح صحفي ، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على المساعدات الإنسانية المقدمة للمحتاجين في أثيوبيا عبر برنامج الأغذية العالمي التي كان لها الأثر الطيب لدى الحكومة والشعب الأثيوبي،

مؤكدا أن المساعدات ليست بمستغربة على المملكة التي دأبت على مد يد العون للدول والشعوب المتضررة في كافة بقاع الأرض.

وتعد هذه الشحنة ، التي تم تسليمها اليوم جزءًا من مساعدات المملكة لبرنامج الأغذية العالمي، الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في أثيوبيا.