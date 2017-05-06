سلامة الثروة السمكية في شواطئ المملكة

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الرياض- البلاد

أكد مدير عام أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس نبيل فيتا، أن نتائج الفحص الدورية التي يجريها المركز أوضحت سلامة الثروة السمكية على الشواطئ السعودية في الخليج العربي.

وقال إن الوزارة تجري فحصاً دورياً عدة مرات في السنة للتأكد من سلامة الأحياء البحرية والثروة السمكية خصوصاً مشيراً إلى أن نتائج الفحص الدوري الأخير الذي جرى خلال الأسبوع الماضي لم يبين أي تغيرات سلبية في سلامة الأسماك وصلاحيتها للاستهلاك.

وأضاف :” إن الفحص الدوري الأخير الذي أجرته الوزارة ممثلة بالمركز، قام بأخذ عينات من جميع الأسماك المفضلة للاستهلاك، في حراج سوق الدمام المركزي، ومركز إنزال الصيادين في القطيف التي تأتي من مصادر متعددة مثل سيهات ودارين ومنيفة، إضافة إلى راس تنورة والخبر وتم خلال الاختبار فحص الأسماك من نوع الشعري الهامور والعندق، إضافة إلى أنواع أخرى مثل الصافي وخضرة والشعري، وقرقفان ودويلمي، أوضحت جميعها سلامة هذه الأسماك من أي تلوث أو إصابات مضرة”.