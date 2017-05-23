سلامة الطرق تجنب المملكة 200 ألف حالة وفاة وإصابة

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الرياض- البلاد

أعلنت وزارة النقل السعودية عن دراسة جديدة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي تشير إلى أن المملكة العربية السعودية بمقدورها تجنب ما يصل إلى 200 ألف حالة وفاة وإصابة تنجم عن حوادث المرور في العشرين عاما القادمة، وذلك بإضافة عوامل سلامة للبنية التحتية للطرق.

جاء ذلك في المؤتمر الدولي لتقييم السلامة على الطرق الذي افتُتح برعاية من معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أمس وتُعَد هذه أول دراسة في المملكة يتم من خلالها تطبيق منهجية تقييم السلامة على الطرق بمعايير البرنامج الدولي لتقييم الطرق (iRAP) على عينة من 1500 كيلومتر من الطرق التي تنفذها وتشرف عليها وزارة النقل.

وأوضح المهندس الخلب، أن الدراسة تُوصي بمنهجية علمية وبخطة نموذجية لأفضل استثمار في مشاريع تحسين السلامة على الطرق ستبلغ تكلفتها نحو 350 مليون ريال سعودي للطرق قيد الدراسة، وتؤدي إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة 25% في الطرق التي شملتها الدراسة.

وقال معاليه : إن تحسين السلامة على الطرق يشكل أولوية وطنية للسعودية كما ينص على ذلك الهدف الإستراتيجي الأول لقطاع النقل ضمن برنامج التحوُّل الوطني 2020 الذي رصد حوالي ثلاثة مليارات ريال لتحسين سلامة الطرق في المملكة.