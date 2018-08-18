“سلام بلا حدود” تدق ناقوس الخطر حول تجنيد الحوثيين للأطفال

أطلقت منظمة سلام بلا حدود ـ التى تتخذ من فرنسا ومانشستر مقرا لها ـ حملات لتبصير المجتمع الدولى بجريمة تجنيد الأطفال لدى الحوثيين فى اليمن، وحثهم على التحرك لإيقافها حيث كشفت الحكومة اليمنية عن أرقام مخيفة لتجنيد ميليشيات الحوثيين لأطفال يمنيين، للزجّ بهم في المعارك التي يخوضونها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل وتفاقم أعداد المجندين بشكل غير مسبوق .

وقالت نائبة رئيس المنظمة ذكرى محمد نادر، إن المنظمة منذ إنشائها فى 2012 تعمل بشكل تطوعى لخدمة السلام وبمحاولات جادة للحد من الحروب من خلال نشر فكر تقبل الآخر إرساء احترام حرية التعبير.

وقالت ذكرى أن الإعلام الغربى يركز على الأزمة الإنسانية باليمن بزوايا تخضع للأهواء السياسية أكثر من الاهتمام بالأهداف الإنسانية والوضع الإنسانى المذرى هناك.

وأشارت إلي أن المنظمة لديها ممثلين فى أكثر من أربعين دولة بالعالم موضحة أنها قامت بحملات متعددة منها حمله ضد زراعة الألغام، لأن الحوثيين يزرعون مئات الآلاف منها ليواجهون بها الجيش وللأسف المدنيين هم يدفعون الثمن، وقالت إن الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال الذين يساقون إلي الجبهات ويحملون السلاح بدلاً عن القلم قد دفعتهم إلي إطلاق حملات مكثة لمكافحة تجنيد الأطفال في اليمن

توثيق الانتهاكات

ونوهت ذكرى إلي أن التقارير القادمة من داخل اليمن أشارت الى ارتفاع أعداد الاطفال ممن يجبرون على حمل السلاح، حيث يقدر عددهم باربعين ألف طفل، واحيانا تكون أعمارهم أقل من السنة السابعة، موضحة أن الحوثيين يستغلون الأطفال باتجاهين أولا تعويض نقص الجنود لديهم، وثانيا استغلالهم إعلاميا.