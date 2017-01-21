سلة أحد تحسم دربي المدينة بالفوز على الأنصار

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المدينة المنورة- البلاد

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي أحد انتصارا كبيرا على الأنصار في دربي المدينة المنورة أمس، بنتيجة 89 – 71 ، وذلك بصالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، بالمدينة المنورة .

ورفع أحد رصيده للنقطة 14 بالمركز الثاني رغم غياب كابتن الفريق محمد أسعد أبوجبل ، حيث انتهى الربع الأول بتقدم أحد 28-10 ، وواصل الأحديون تقدمهم في الربع الثاني، الذي انتهى بـ 50- 33،

في حين انتهى الربع الثالث 70-51 ، بعد تراجع الفريق الأحدي ، ليتأكد فوز أحد بالربع الرابع، واحتفال اللاعبين مع الجماهير التي حضرت بكثافة.