سلطان بن سحيم: السلطة القطرية تورط شعبنا من أجل إيران

انتقد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، الخميس، اصطفاف الدوحة إلى جانب إيران، معتبراً أن السلطة القطرية تورط الشعب القطري من أجل مصالح إيران. كما رأى أن الدوحة تقف في صف إيران ضد عمقها العربي.

وقال في سلسلة تغريدات : “اصطفاف نظام الحمدين مع إيران عقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، يثبت أن السلطة القطرية تورط شعبنا في موقف مرتبك من أجل المصالح الإيرانية… لقد سمحوا لقطر أن تصبح ألعوبة لدى النظام الإيراني”.

وأضاف: “بدلاً من الوقوف مع المشروع العربي لمواجهة الخطر الإيراني، نجد نظام الحمدين يقف في صف إيران ضد جيرانه وعمقه العربي… إلى متى وبلادنا مختطفة لمصالح عبثية؟!”.