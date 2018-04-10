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سلطان بن سحيم : قطر أصبحت معزولة بفعل سياسة نظام الحمدين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / رجب / 1439 هـ      10 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني أن التاريخ لن يرحم تنظيم الحمدين وأن الشعب القطري لن يصفح عنهم بعد أن أصبحت قطر جزيرة معزولة بفعل سياستهم الغادرة.

وقال الشيخ سلطان في تغريدات بثها اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي على (تويتر) “بكل مرارة وأسى أقولها: أين كانت قطر وكيف بلغت؟! وبعد أن كانت عزيزة بجيرانها وأشقائها، أصبحت معزولة وحيدة بفعل سياسة نظام الحمدين.. لن يرحمهم التاريخ ولن يصفح عنهم شعبهم”.

وأضاف: استقدموا التركي والإيراني، وأبعدونا عن محيطنا الخليجي، أبعد هذا كله نستغرب أن يدافع جيراننا عن مصالحهم؟! .

ibrahim

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