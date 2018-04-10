سلطان بن سحيم : قطر أصبحت معزولة بفعل سياسة نظام الحمدين

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني أن التاريخ لن يرحم تنظيم الحمدين وأن الشعب القطري لن يصفح عنهم بعد أن أصبحت قطر جزيرة معزولة بفعل سياستهم الغادرة.

وقال الشيخ سلطان في تغريدات بثها اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي على (تويتر) “بكل مرارة وأسى أقولها: أين كانت قطر وكيف بلغت؟! وبعد أن كانت عزيزة بجيرانها وأشقائها، أصبحت معزولة وحيدة بفعل سياسة نظام الحمدين.. لن يرحمهم التاريخ ولن يصفح عنهم شعبهم”.

وأضاف: استقدموا التركي والإيراني، وأبعدونا عن محيطنا الخليجي، أبعد هذا كله نستغرب أن يدافع جيراننا عن مصالحهم؟! .