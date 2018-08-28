سلطان بن سلمان رئيساً شرفياً لاتحاد الرياضات الجوية الآسيوي

منح مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية أثناء اجتماعه في العاصمة الإندونيسية جاكرتا على هامش دروة الألعاب الآسيوية الـ 18, صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي ميدالية التقدير الآسيوية تقديراً لجهود سموه الكبيرة في إدراج الباراقلايد ضمن الألعاب الآسيوية الأولمبية, وكذلك الرئاسة الشرفية للاتحاد لدعمه الشباب الممارس للرياضات الجوية.

وعبر رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية الدكتور مبارك السويلم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في جاكرتا, عن سعادته في أن تأتي هذه اللحظة التاريخية للرياضات الجوية بانضمام لعبة الباراقلايد للألعاب الآسيوية الأولمبية بدعم ومشاركة الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي, وقال: سمو الأمير سلطان بن سلمان ومنذ صعوده للفضاء كأول رائد فضاء عربي مسلم وهو يكرس جهوده لخدمة الطيران والرياضات المتعلقة به لذلك من الطبيعي جداً أن تأتي هذه اللحظة التاريخية في آسيا وسموه خلفها ومشاركاً فيها, وكل آسيا تقدم الشكر والتقدير له, معبراً عن فخره واعتزازه أن يأتي هذا التكريم لأحد رموز المملكة من قلب الحدث الآسيوي الأكبر والأبرز في قارة آسيا وهي دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية الـ 18.

وأضاف: حظي الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية بحكم وجود مقره في مدينة الرياض بدعم اللجنة الأولمبية السعودية ودعم الأمير سلطان بن سلمان في سبيل إدراج لعبة الباراقلايد في الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018 من منطلق اهتمام سموه الدائم بكل تطوير للرياضات الجوية محلياً وعربياً وآسيويا ودولياً.

من جانبه أكد أمين عام الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية سانجية ثابر أن المملكة العربية السعودية داعم كبير لحركة الرياضات الجوية في آسيا, وقال: بجهود الأمير سلطان بن سلمان نتطلع في المستقبل القريب بمشاركة إحدى الألعاب الجوية في الألعاب الأولمبية الدولية.