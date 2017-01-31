سلطان بن سلمان يحتفي بالوفد البوسني والصربي الموحد

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الرياض – البلاد

احتفى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ‏الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي أمس الأول، بالوفد البوسني والصربي المشترك، الذي يزور المملكة بناء على دعوة من سموه.وتجول الوفد في قصر المربع التاريخي، الذي يحوي عدداً من الصور والمعروضات عن تاريخ المملكة.

ثم أقام سموه مأدبة العشاء للضيوف في البيوت الطينية التابعة لقصر المربع، كانت عبارة عن أكلات سعودية، تم إعدادها من خلال الأسر المنتجة السعودية التي قدمت أطباقاً متنوعة، تمثل مختلف مناطق المملكة، وسبق العشاء العرضة السعودية، وألوان من الفلكلور السعودي.

حضر مأدبة العشاء معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم للمملكة في جمهورية صربيا هاني بن عبدالله مؤمنة، وسفير البوسنة والهرسك لدى المملكة سناهد بريستريت، والقائم بأعمال السفارة الصربية لدى المملكة دراغان تودوروفيتش، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عدد من كبار المسؤولين وكبار الشخصيات.

وكان الوفد المشترك من جمهورية البوسنة والهرسك، وجمهورية صربيا قد وصل الرياض أمس، كوفد موحد لأول مرة، ويضم الوفد وزراء ومسؤولين في وزارات التجارة والاقتصاد والسياحة، وعدداً من رجال الأعمال في البلدين.