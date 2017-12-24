سلطان بن سلمان يدشن كتابه (البعد الحضاري للمملكة)

الرياض – البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، خلال اللقاء السنوي للهيئة الأحد الماضي 29 ربيع الأول 1439هـ، كتاب سموه ( البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية ” من تشكيل المفهوم إلى تعزيز الانتماء) بحضور معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ضيف اللقاء السنوي للهيئة. وأهدى سموه خلال التدشين نسخة من الكتاب لمعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، كتب عليها عبارة (بعد التقدير والاحترام لصديقي العزيز المبدع معالي الدكتور عواد بن صالح العواد : فلنضع تراثنا في قلوبنا وفي بيوتنا). ويشتمل الكتاب، الذي شارك سموه في تأليفه الدكتور علي الغبّان مستشار الرئيس المشرف على مبادرة خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، على (16) فصلاً تمثل توثيقاً لتجربة سموه والهيئة والدولة بمؤسساتها المختلفة في رعاية الموروث الحضاري والاهتمام به.

وحمل الغلاف صورة للأمير سلطان بن سلمان ي موقع أثرى بمحافظة الدوادمي وفي يده أداة من العصر الحجري.