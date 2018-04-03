سلطان بن سلمان يدشن منصة تكامل الإلكترونية للتوظيف السياحي في القطاع الخاص

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مقر الهيئة اليوم, المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” للتوظيف في قطاعات السياحة والتراث الوطني الخاص التي تهدف لتشجيع الشباب السعودي على دخول سوق العمل في قطاعات السياحة والتراث الوطني الخاص.

وتتيح المنصة التي يشرف عليها مركز تكامل بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوظيف للراغبين من المواطنين

في العمل في القطاع السياحي الدخول إلى المنصة وإنشاء حسابات خاصة بهم لإنشاء أو تحميل سيرهم الذاتية

والتقدم إلى الوظائف الشاغرة في القطاع، وكذلك البحث عن الوظائف ذات صلة والتقدم إليها

وبالتالي الحصول على الدعم والشهادات اللازمة.

كما سيتمكن أصحاب العمل في قطاع السياحة من التسجيل والحصول على الموافقة لاستخدام سوق الوظائف

حيث يكون أصحاب العمل المعتمدين قادرين على الإعلان عن فرص العمل، والبحث عن المرشحين المؤهلين

إلى جانب الاتصال بهم لأغراض التوظيف, إضافة إلى أنه ومن خلال البوابة سيتمكن المستثمرون

في قطاع السياحة من إتمام اجراءات طلبات تأييد استقدام العمالة بشكل أوتوماتيكي

وتحصيل جميع الموافقات المعنية عبر النظام.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مركز “تكامل” في الهيئة في تفعيل الاستثمار في العنصر البشري الوطني الذي يحظى بالأولوية في قائمة أهداف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المتمثل في توظيف الطاقات والاستفادة من المواهب والخبرات الوطنية في إدارة وتشغيل القطاع السياحي السعودي المتنامي, ويمكن الدخول على المنصة من خلال الرابط : takamul.scth.gov.sa .