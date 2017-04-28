سلطان بن سلمان يزور جناح هيئة أبوظبي للسياحة

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أبوظبي – واس

زار سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، جناح هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة خلال فعاليات سوق السفر العربي.

وتفقد سموه ما يعرضه جناح الهيئة من أحدث تطورات قطاع السياحة في أبوظبي، ورافقه خلال الزيارة سعادة سيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، الذي شرح لسموه أحدث المشاريع السياحية والثقافية بالإمارة، وعلى رأسها متحف اللوفر أبوظبي الذي يحظى بتمثيل واسع في جناح الهيئة هذا العام، كونه في مراحل التسليم الأخيرة.

وعبر سمو الأمير سلطان بن سلمان عن إعجابه بمشاركة الهيئة، التي تعد الأكبر من نوعها في سوق السفر العربي، وبالمكانة المرموقة التي وصلت إليها أبوظبي كوجهة سياحية متميزة.