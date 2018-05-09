سلطان بن سلمان يزور معرض “روائع آثار المملكة” في المتحف الوطني الياباني

وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم, إلى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة لليابان تستمر يومين.

وسيلتقي سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان، كما سيزور معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المتحف الوطني الياباني في طوكيو.

وأعلن المتحف الوطني الياباني في طوكيو اختتام معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” نهاية هذا الأسبوع بعد استضافته لمدة 100 يوم استقبل خلالها أكثر من 300 ألف زائر، وهو ما يعتبر رقما قياسيا للمعارض التي يستضيفها المتحف الياباني.

ووصف المتحف المعرض بأنه من أنجح المعارض التي استضافها من حيث أعداد الزوار وما لقيه من اهتمام واسع في الأوساط الرسمية والإعلامية والثقافية في اليابان، وذلك ما استدعى إلى تمديد المعرض لـ56 يوما إضافية.

وعبر مدير متحف طوكيو الوطني ماسمي زنيا, عن تقديره العميق لسمو رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني على تعاونه ودعمه لاستضافة المتحف الوطني الياباني للمعرض، مرحبا بسموه في زيارته للمتحف الوطني الياباني والمعرض.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان (سابقا) أحمد بن يونس البراك, قد افتتح المعرض في محطته الـ 12 عالميا في العاصمة اليابانية نيابة عن سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتاريخ الاثنين 12 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 29 يناير 2018م.

ويمثل المعرض تتويجا للعلاقات والتعاون الوثيق بين البلدين في مجالات الآثار والتراث، التي تشمل التعاون في مجال التنقيب الأثري والمعارض المشتركة والحرف اليدوية والرحلات الاستطلاعية والبرامج التدريبية, حيث شاركت فرق يابانية مع بعثات سعودية مشتركة في مهمات بحثية لمسح النقوش العربية القديمة والكتابات الاسلامية في منطقة نجران ومنطقة المدينة المنورة، ومواقع العصور الحجرية وتتبع الأنماط الرعوية القديمة في منطقتي الجوف وتبوك، ضمن البعثات الدولية السعودية المشتركة العاملة في المملكة تحت إشراف الهيئة.

وفي مجال التدريب نظمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) برامج تدريبية في المملكة في مجال المتاحف.

واحتضن المتحف الوطني بالرياض خلال السنوات الماضية عددا من المعارض والمحاضرات اليابانية في مجال التراث والحرف اليدوية بالتعاون مع السفارة اليابانية في المملكة.