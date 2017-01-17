سلطان بن سلمان يستعرض ملف ترشيح (واحة الأحساء)

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الرياض – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخرًا، الدكتور سايموني ريكا والمهندس فرانسوا كريستوفيلي من مكتب RCHeritage، الذي يعمل مع الهيئة على إعداد ملف ترشيح “واحة الأحساء، مشهد ثقافي متجدد”، وذلك بمقر قطاع التراث الوطني للهيئة في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض.

وأكد سموه خلال اللقاء حرص ومتابعة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمساعي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لتسجيل عدد من المواقع الأثرية والتراثية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي،

مشيراً إلى أن تسجيل واحة الأحساء على قائمة التراث العالمي باليونسكو، تمثل نقلة نوعية للتراث الثقافي للمملكة.

حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المشرف العام على مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الدكتور علي بن إبراهيم الغبان ، ونائب الرئيس الهيئة للآثار والمتاحف الدكتور حسين أبو الحسن.

يذكر أن سمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمحافظة، كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على موقع التراث العالمي بواحة الأحساء برئاسة سموه، وعضوية فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء والجهات المعنية، يعنى بمتابعة تطبيق جميع السياسات المعتمدة داخل واحة الأحساء، ومتابعة تطبيق خطة الإدارة والحماية، التي ستقدم لليونسكو منتصف هذا العام.