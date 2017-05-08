سلطان بن سلمان يناقش تطوير صناعة الاجتماعات

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الرياض – البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الاجتماع الـ 14 للجنة الذي عقد في مقر الهيئة في الرياض مؤخراً .

وأكد سموه أن صناعة الاجتماعات السعودية هي من المسارات الرئيسة في مبادرة المملكة وجهة المسلمين التي أعلنتها الهيئة واعتمدها برنامج التحول الوطني.

وقال : إن مبادرة المملكة وجهة المسلمين هي مبادرة عالمية لجميع المسلمين تهدف إلى تعزيز فرص التبادل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتقوية الصورة الذهنية عن المملكة، وستسهم صناعة الاجتماعات في المبادرة في تنظيم فعاليات أعمال رئيسية تشمل المعارض والمؤتمرات والاجتماعات و ورش العمل والدورات التدريبية في العديد من القطاعات الاقتصادية.

واعتمدت اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في اجتماعها مهام وميزانية البرنامج المحدثة للعام الحالي لتطوير صناعة الاجتماعات, وقواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية، ومشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية 2030، وتنظيم الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات لأعوام 2018 و 2019 و 2020.