سلطان بن سلمان يوقع اتفاقية مع جامعة المؤسس

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الرياض – البلاد

وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس بمقر الهيئة بالرياض اتفاقية تكامل مع معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن عيد اليوبي .

ورحب سمو رئيس الهيئة بمعالي مدير الجامعة والوفد المرافق، مشيدا سموه بالتعاون والشراكة المميزة بين الهيئة والجامعة في مختلف المجالات.

وقال سموه في تصريح صحفي بعد توقيع الاتفاقية: “جامعة الملك عبدالعزيز هي أحد أهم الكيانات التعليمية في المملكة، وتتميز بإدارة واعية للتحديات المقبلة في مجال التدريب والتعليم، ونحن نعتز بعلاقتنا مع الجامعة منذ تأسيس الهيئة، وقد وقعنا اليوم اتفاقية مهمة لتطوير مجموعة مسارات، من أهمها المسار الذي بدأنا فيه سوياً قبل سنوات وهو تحويل معهد السياحة في الجامعة إلى كلية للسياحة، لتتواكب مع ما تشهده جدة من تطور سياحي كبير وتوسع في الخدمات والمشاريع السياحية، ولتلبية الاقبال الكبير على العمل في قطاع السياحة وما تتميز به من التحاق الطلاب بسوق العمل منذ تخرجهم، وهو ما أكدته دراسة أخيرة عن التحاق 98% من طلاب كلية التميز السياحة بوظائف في القطاع بعد تخرجهم مباشرة”.

وأشار سموه إلى بحث إنشاء مركز للتراث العمراني في البحر الأحمر تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز تتعاون فيه الهيئة من خلال مركز التراث العمراني مع الجامعة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتراث العمراني في المناطق المحاذية للبحر الأحمر.