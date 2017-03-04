خادم الحرمين يصل سلطنة بروناي دار السلام

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بحفظ الله ورعايته وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى سلطنة بروناي دار السلام في زيارة رسمية .

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله – رعاه الله – مطار بروناي الدولي جلالة السلطان حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام.

كما كان في استقبال الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير المهتدي بالله ابن السلطان حسن البلقيه ولي العهد كبير الوزراء ومعالي وزير المالية الثاني الحاج عبدالرحمن بن الحاج إبراهيم ومعالي وزير الشؤون الخارجية الثاني ليم جوك ومعالي وزير الطاقة والصناعة الحاج محمد ياسين وعدد من المسؤولين في بروناي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي هشام بن عبدالوهاب زرعه وأعضاء السفارة السعودية في بروناي.

إثر ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين يصحبه سلطان بروناي دار السلام في موكب رسمي إلى قصر الأستانة نور الإيمان وسط ترحيب شعبي حيث اصطف طلبة المدارس للترحيب بمقدم خادم الحرمين الشريفين إلى بروناي.