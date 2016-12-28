سلطنة عمان تقرر الانضمام للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

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قال مصدر سعودي مسؤول لوكالة رويترز إن سلطنة عمان أبلغت المملكة يوم الأربعاء بانضمامها للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب.

الذي كان سمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد قد أعلن عن إنشائه في ديسمبر الماضي.

حيث أن سمو الأمير محمد الذي يتولى منصب وزير الدفاع أيضا قد أعلن عن إنشاء التحالف الاسلامي لمكافحة الإرهاب.

وانضمت إليه أكثر من أربعين دولة إسلامية.

وقال المصدر إن ولي ولي العهد تلقى يوم الأربعاء رسالة من وزير الدفاع العماني مضمونها:-

إعلان سلطنة عمان الانضمام للتحالف الذي تبناه ويدعمه بقوة الأمير محمد