سلطنة عُمان: نساند جهود المملكة لاستجلاء الحقيقة

أكدت سلطنة عُمان مساندتها لجهود المملكة العربية السعودية لاستجلاء الحقيقة في ما يتعلق بقضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. ودعت إلى عدم التسرع، وإلى التثبت قبل إصدار أي أحكام.

وقالت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان في بيان: “انطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط السلطنة وشقيقتها المملكة العربية السعودية، تابعت السلطنة باهتمام البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية، وإذ تساند السلطنة المملكة في جهودها لاستجلاء الحقيقة، لتدعو كافة الأطراف المهتمة بالأمر إلى عدم التسرع والتثبت قبل إصدار أي أحكام مسبقة”.