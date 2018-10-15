الأولى

سلطنة عُمان: نساند جهود المملكة لاستجلاء الحقيقة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / صفر / 1440 هـ      15 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكدت سلطنة عُمان مساندتها لجهود المملكة العربية السعودية لاستجلاء الحقيقة في ما يتعلق بقضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. ودعت إلى عدم التسرع، وإلى التثبت قبل إصدار أي أحكام.

وقالت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان في بيان: “انطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط السلطنة وشقيقتها المملكة العربية السعودية، تابعت السلطنة باهتمام البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية، وإذ تساند السلطنة المملكة في جهودها لاستجلاء الحقيقة، لتدعو كافة الأطراف المهتمة بالأمر إلى عدم التسرع والتثبت قبل إصدار أي أحكام مسبقة”.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *