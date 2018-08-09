سلفا كير يعفو عن زعيم متمردي جنوب السودان

أصدر رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميردت، عفواً عن زعيم المتمردين ريك مشار وآخرين بعد توقيع اتفاق السلام النهائي في الخرطوم مطلع هذا الأسبوع.
وذكر التلفزيون في وقت متأخر أمس الأربعاء “(صدر) الأمر الجمهوري رقم 14 لعام 2018 بمنح عفو عام عن زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة… ريك مشار تيني وآخرين من الجماعات المستبعدة التي شنت الحرب ضد حكومة جمهورية جنوب السودان من عام 2013 وحتى الآن”.
ووقع رئيس جنوب السودان ورئيس أكبر جماعة متمردة في بلاده، اتفاقاً نهائياً لوقف إطلاق النار وتقاسم السلطة، الأحد الماضي، وأشادا بحقبة جديدة من السلام طال انتظارها في أحدث دولة في العالم.
وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011، إلا أن الحرب الأهلية اندلعت بعد ذلك بعامين بين الحكومة التي يقودها كير وحركة متمردة يتزعمها مشار.