سلفا كير يعفو عن زعيم متمردي جنوب السودان

أصدر رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميردت، عفواً عن زعيم المتمردين ريك مشار وآخرين بعد توقيع اتفاق السلام النهائي في الخرطوم مطلع هذا الأسبوع.

وذكر التلفزيون في وقت متأخر أمس الأربعاء “(صدر) الأمر الجمهوري رقم 14 لعام 2018 بمنح عفو عام عن زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة… ريك مشار تيني وآخرين من الجماعات المستبعدة التي شنت الحرب ضد حكومة جمهورية جنوب السودان من عام 2013 وحتى الآن”.