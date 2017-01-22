سلمان بن إبراهيم يرأس لجنة التطوير بالفيفا
شارك عبر واتساب
زيورخ- وكالات
جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- الثقة بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، ونائب رئيس الفيفا، وذلك في رئاسة لجنة التطوير التابعة للاتحاد الدولي للسنوات الأربع المقبلة ، وهي إحدى اللجان التسع الدائمة للمنظمة الدولية، التي أعلن عن تشكيلها تماشياً مع النظام الأساسي ولوائح الحوكمة في الفيفا. وأكد الشيخ سلمان أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة التطوير الدولية في خدمة منظومة كرة القدم العالمية؛ من خلال مساعدة الاتحادات القارية والوطنية على تبني البرامج الطموحة، التي تهدف للارتقاء بالبنية الكروية في كافة أنحاء العالم. وأشار إلى أن لجنة التطوير عازمة على مواصلة العمل الجاد لتنفيذ خطط وبرامج التطوير المعدة من الاتحاد الدولي، والتي تراعي مختلف جوانب المنظومة الكروية في الاتحادات الوطنية، إلى جانب دعم جهود الإتحادات القارية في مجال تنفيذ مشاريعها التطويرية على كافة المستويات.
الوسوم:لجنة التطوير بالفيفا
التصنيف: الرياضة
التعليقات