(سلمان حزم)
شارك عبر واتساب
نوخ رِكاب الضيق واسترخص الهم
شعر- هاني سعيد الحارثي
نوخ رِكاب الضيق واسترخص الهم
وأجمع وطنك وقبله في جبينه
حدد هدفك اللي تبي واطلب وسم
لك شعب طاعك مثل ماطاع دينه
سلمان حزم ووقفتك تجلي الغم
الارض من سيفك تعيش إبسكينه
انت الأبو والأخ والخال والعم
وانت الأسد والمستقل إبعرينه
كن العرب يربطك مع حزنهم دم
هم العرب بإقلوبكم حاملينه
يا سد مآرب علّم الجرح يلتم
لاجلك وقف سلمان ومحمدينه
نحمي سبآ بلقيس وانضمها ضم
يبطي عدوك ماعبثت بك يدينه
ياسد مأرب في كنف نجدنا نِم
سلمان تمسح دمعتك راحتينه
ياسيدي واوجاع جسم العرب كم
واللي يضمدها عسى الله يعينه
كلا يبي فرقاه وانته تبي لم
والظلم فينا حق وإمشرعينه
جثة كرامتنا على شاطئ اليم
والحر فينا بات مستعبدينه
وانت الوحيد اللي تزم امرنا زم
حزمك يقّرب شي مستبعدينه
ياسيدي كبر على الظالم وسم
كل العرب فيك الأمل عاقدينه
الوسوم:سلمان حزم
التصنيف: ملامح صبح
التعليقات