سلم مفاتيح ثلاثة منازل لأسر مستحقة.. الأمير فيصل بن خالد يطلع على مشروع روابي الخير

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أبها – مرعي عسيري

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن فحاس .

وفي بداية اللقاء أطلع أمير المنطقة على المشروع الوقفي روابي الخير بمكه المكرمة والذي يستهدف شركات الحج والعمرة بالدرجة الأولى . ویحتوي على ٧٣ قطعة إضافة إلى المرافق والخدمات ویضم أكثر من ١٥٠٠ وحدة سكنیة تستوعب ما یقرب من ٤٠ ألف حاج سنویا , ویقع المشروع في حي بطحاء قریش ویبعد عن الحرم المكي الشریف ٦ كيلومترات على أرض مساحتها ٨٧٠٠٠م ٢, وتقدر التكلفة الإجمالیة المتوقعة للمشروع بـ ٥43 ملیون ریال شاملة قیمة الأرض وتكلفة التطویر والتنفیذ والتسویق .

وبين أمين عام جمعية البر بأبها أن المشروع یتمیز بموقعه في مكة المكرمة أحب البقاع إلى الله حیث تضاعف الأجور وتتوجه القلوب بالحب والروحانیة، وقرب المشروع من الحرم المكي والطریق الدائري المؤدي للمشاعر المقدسة والمطار وفي حي سكني مكتمل الخدمات وبمساحة مناسبة لإقامة مشروع متكامل بمواصفات خاصة ، كل هذه المزایا تجعل المشروع فرصة نادرة للمحسنین الذین یرغبون في المشاركة بأسهم أو بجزء من المشروع، ومؤشر قوي لنجاح المشروع بإذن الله.

كما إطلع أمير المنطقة على مشروع مدينة البر الخيرية بمنطقة عسير والتي سوف تسهم في الدعم السياحي والاقتصادي والاستفادة من مواردها المالية لدعم الجمعية ,إضافة إلى تنفيذها بأفضل المواصفات البنائية حيث تبلغ تكلفتها حوالي 30 مليون ريال .

وفي نهاية اللقاء سلم سموه مفاتيح ثلاثة منازل لأسر مستحقة ضمن برنامج الدعم السكني الذي تقدمه الجمعية.