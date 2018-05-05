محليات

سمر صالح .. أول سعودية تُعيَّن ملحقًا تجاريًّا بالخارج

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / شعبان / 1439 هـ       5 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أصدر معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً بتعيين سمر بنت مازن صالح ملحقا تجاريا في الملحقية التجارية السعودية في العاصمة اليابانية طوكيو .

وتحمل صالح سمر شهادة الماجستير في الصحافة والإعلام الدولي من جامعة سيتي في لندن، ونالت قبلها شهادة البكالوريوس في الصحافة والاعلام تخصص الدراسات الدولية والحكومية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، كما أنهت برنامج القيادات التنفيذية من جامعة هارفرد الأمريكية إضافة إلى عدد من الدورات التدريبية الأخرى، حيث بدأت مسيرتها العملية في القطاع المالي، كما تتحدث اللغتين الانجليزية والايطالية بطلاقة.

وعملت سمر قبل تعيينها ملحقاً تجارياً، كمسؤولة بالملحقية التجارية السعودية في ايطاليا عن تنمية التبادل التجاري وتتضمن تنمية الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات، حيث أنيط بها العديد من المهام، منها التنسيق مع الجهات الحكومية السعودية والإيطالية ذات العلاقة بترويج الصادرات غير النفطية وفقا للخطة التنفيذية في وكالة التجارة الخارجية للملحقيات والمرتبطة برؤية 2030 ، اضافة الى بناء العلاقات الاستراتيجية مع أصحاب الأعمال الرائدين في إيطاليا، والإسهام في فتح السوق الايطالي للمنتجات السعودية عبر مبادرة ” صنع في السعودية”.

ibrahim

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