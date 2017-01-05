سمكة تونة تباع بـ74 مليون ين باليابان

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طوكيو ـــ وكالات

بيعت سمكة تونة عملاقة ذات زعانف زرقاء مقابل 74.2 مليون ين (636 ألف دولار) في طوكيو، في أول مزاد خلال العام الجاري في سوق السمك الرئيسي بالمدينة؛ حسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وبلغ وزنها 212 كيلوغراماً، بواقع 350 ألف ين للكيلوغرام الواحد في سوق تسوكيجي للأسماك، وبيعت السمكة إلى سلسلة مطاعم شهيرة تُدعى سوشي زانماي. © Sabq News قدمت بواسطة

وتم اصطياد السمكة قِبالة ساحل شمال اليابان في مياه تعرف بأنها أفضل المياه لاصطياد التونة في البلاد.

يذكر أن عملية البيع التي تمت، أمس الخميس، هي ثاني أعلى سعر يدفع مقابل سمكة تونة في البلاد؛ فكان أعلى سعر تم تسجيله في 2013، وبيعت سمكة تونة مقابل 155.4 مليون ين.