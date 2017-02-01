سمو الشيخ سيف آل نهيان يغادر الرياض بعد حضوره حفل افتتاح حفل مهرجان الجنادرية

شارك عبر واتساب

غادر سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الرياض.

وذلك بعد حضوره حفل افتتاح فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31”.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة محمد بن سعيد الظاهري.