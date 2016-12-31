سمو رئيس هيئة الرياضة يكرم أمين عام اتحاد كرة القدم

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الرياض- البلاد

كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، الأمين العام للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أحمد الخميس والمنسق الإداري العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم محمد الحميد، بمناسبة الجهود التي بذلت من قبلهما في توفير الأدلة والبراهين لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS)، والتي أثمرت عن نقض قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) المتمثل بإقامة مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع منتخب العراق الشقيق، على أرض محايدة في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وأشاد سمو رئيس الهيئة بالجهود التي بذلها أمين عام اتحاد كرة القدم والمنسق العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مقدمًا لهما الشكر والتقدير، ومتمنيًا سموه التوفيق للمنتخب الوطني الأول في مبارياته المقبلة في التصفيات الآسيوية.

من جانبه أكد أحمد الخميس أن تكريم وإشادة الأمير عبدالله بن مساعد، بما تم بذله من جهود خلال الفترة الماضية لاسترداد حقوق المنتخب الوطني الأول تعد حافزًا كبيرًا لبذل المزيد من الجهد والعمل من الجميع في سبيل خدمة الرياضة السعودية، والحفاظ على حقوقها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن سموه يولي للمنتخبات الوطنية كافة اهتمامًا بالغًا ومتابعة مستمرة.