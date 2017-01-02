سمو رئيس هيئة الرياضة يلتقي بالمحكم المعتمد لدى (CAS)

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة.

بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي اليوم بالمحكم المعتمد في محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS).

النائب الرابع في هيئة تقييم المشاركات في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المحامي بندر بن عبدالهادي الحميداني .

وقدم سموه خلال الاستقبال التهنئة لبندر الحميداني بعد تعيينه كمحكم في محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS).

ونائباً رابعاً في هيئة تقييم المشاركات في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

مشيداً سموه بكفاءته العلمية والقانونية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه أحد الكوادر الرياضية السعودية المشرفة .