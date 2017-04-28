سمو وزير الحرس الوطني يعزي أسرة النقيب الهويريني

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الرياض – واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، بزيارة عزاء ومواساة لأسرة النقيب طيار تركي بن إبراهيم الهويريني – رحمه الله – أحد منسوبي طيران الحرس الوطني الذي استشهد وزملاؤه قبل أيام ‏بعد سقوط طائرتهم العمودية أثناء تأديتهم لمهامهم العملياتية ضمن قوات التحالف، وذلك بمنزلهم بمدينة الرياض يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

ونقل سموه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية إلى أسرة الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد وزملاءه برحمته ومغفرته، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وقال سموه: نحن فخورون بشهداء الوطن من كافة القطاعات العسكرية الذين قدموا أرواحهم فداءً للدين والوطن، وذوداً عن مقدساته وحدوده ومقدراته، وكافة الشعب السعودي يعتز ويفتخر بما قدّمه هؤلاء الأبطال من تضحيات سجلوا فيها أنبل صور البطولة والشجاعة.

من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير متعب بن عبدالله على عزائه ومواساته، وأن هذه المواقف النبيلة غير مستغربة من قيادتنا الحكيمة ـ أيّدها الله ـ ، مؤكدين أن استشهاده في ميدان الشرف والبطولة هو مصدر اعتزاز وفخر لهم.

رافق سموه معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض وعدد من رؤساء الهيئات.