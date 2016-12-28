سمو وزير الحرس الوطني يفتتح قرية التدريب الأمنية بالحرس الوطني

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بخشم العان اليوم حفل افتتاح قرية التدريب الأمنية .

وعند وصول سموه مقر الحفل كان في استقباله معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ومعالي رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني .

والفريق محمد بن خالد الناهض ووكيل الحرس الوطني للشؤون الفنية.

والمهندس عبدالعزيز الجراح ورئيس هيئة العمليات المكلف اللواء عبدالله المضحي، حيث عزف السلام الملكي .

ثم أزاح سموه الستار لافتتاح قرية التدريب الأمنية، مستمعا إلى شرح عن مراحل المشروع وما يحتويه من مرافق وخدمات تدريبية وخدمات مساندة .

بعد ذلك انتقل سمو وزير الحرس الوطني إلى القاعة الرئيسية حيث بدء الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى مدير إدارة التدريب بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن عبدالله القرني كلمة:

أكد فيها أن القرية التدريبية تعد جزءاً من منظومة متكاملة من ميادين ومرافق التدريب والمشبهات التدريبية المنتشرة في مختلف مواقع الحرس الوطني.

التي أسهمت في رفع الجاهزية القتالية والأمنية لوحدات الحرس على مختلف مهامها وواجباتها حتى أصبحت قوة يشار لها بالبنان .

بعدها استمع سموه إلى إيجاز من ركن عمليات وحدة إسناد التدريب والعقيدة العسكرية العميد الركن غازي بن صنات العتيبي.

عن مهام قرية التدريب الأمنية كمنشاة تدريب عالية المستوى تحتوي على طرق تدريبية حديثة باستخدام المعدات ذات التقنية المتطورة.

التي تسهم في جعل منسوبي الحرس الوطني على درجة عالية من الكفاءة و إتقان التدريب في ظل مراحل التطوير المستمر.

ثم شاهد سمو وزير الحرس الوطني والحضور فيلماً وثائقيا يرصد مسيرة التدريب العسكري بوزارة الحرس الوطني ومراحل التطور.

التي مر بها عبر إنشاء معاهد تدريب والمدراس والكليات والمرافق التعليمية.

كما يوضح أهم التمارين والمناورات التي نفذها الحرس الوطني في مختلف مناطق المملكة.

لصقل وتعزيز مهارات منسوبيه على مختلف الأعمال العسكرية وبمختلف الاسلحة والآليات.

عقب ذلك انتقل سمو الأمير متعب بن عبدالله إلى الميدان الخاص بالعرض الأمني:-

حيث كان في استقباله قائد لواء الأمن الخاص الأول اللواء الركن سعيد بن منير الروقي.

حيث استمع سموه إلى إيجاز من قائد لواء الأمن الخاص الأول عن فكرة التمرين وما يحتويه من فرضيات.

ثم شاهد والحضور عدد من العروض الأمنية التي أدتها وحدات من لواء الأمن الخاص الأول، بمشاركة طيران الحرس الوطني .

عقبها استعرض عدد من الضباط والأفراد أمام سموه المهارات الفردية ومهارات القتال بالأيدي وقوة التحمل .

ومهارات اقتحام النيران ، مشاهدا والحضور عرض يبين عملية إبطال المتفجرات والإخلاء.

وفرضية اقتحام عدد من المباني بالعربات المعدة لذلك بإسناد من طيران الحرس الوطني.

إلى جانب عرض حي لفرضية القتال في المناطق المأهولة بالسكان، واستعراض عدد من الضباط والأفراد مهارات الرماية الفردية .

بعد ذلك استعرضت أمام سموه المجموعات المشاركة في التمرين بآلياتهم وأسلحتهم ومعداتهم.

ثم صافح سموه قادة المجموعات المشاركة مشيداً بما قدموه من عروض ومهارات منوعة، والتقطت الصور التذكارية لسموه مع المشاركين في التمرين .