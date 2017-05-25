سمو ولي العهد يشكر أمير منطقة عسير على جهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة

شارك عبر واتساب

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين، على جهود اللجنة وإنجازاتها .

جاء ذلك في خطاب شكر من سمو ولي العهد، ثمن خلاله ما ورد في تقرير لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة عسير من جهود وإنجازات خلال العام الماضي 1437هـ.

وما نتج عنها من آثار إيجابية تعكس حجم الجهود التي بذلت في القضايا التي تمت معالجتها من اللجان التي ساعدت في تهدئة النفوس وتقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات الأسرية والإنسانية.