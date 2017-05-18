سمو ولي العهد يوجه باعتماد توزيع 40000 سلة رمضانية للمحتاجين في الصومال

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المشرف العام على اللجان والحملات الإغاثية السعودية ـ حفظه الله ـ.

الحملة الوطنية السعودية للإغاثة الشعب الصومالي باعتماد توزيع أربعين ألف سلة غذائية رمضانية لعام 1438هـ لصالح الأشقاء المحتاجين من أبناء الشعب الصومالي وذلك بمبلغ إجمالي قدره ( 12,750,000 ) ريال.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لإغاثة الشعب الصومالي سعد السويد:

أنه انفاذاً لاعتماد مشروع السلال الرمضانية فقد تم تعميد مكتب الحملة الوطنية السعودية بسرعة العمل لإنجاز المشروع واستكمال الاستعدادات اللازمة له قبل بداية شهر رمضان.

وأكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على الوقوف مع الأشقاء في الصومالي في محنتهم والاهتمام والعمل على تقديم جميع الاحتياجات الإغاثية لهم خصوصاً في مثل هذه المواسم، سائلاً الله أن يجزي الشعب السعودي الذي قدم وما زال يقدم التبرعات لأشقائه من الشعب الصومالي العزيز لينعم بحالة معيشية حسنة .

مما يذكر أن الحملة الوطنية السعودية للإغاثة الشعب الصومالي انطلقت منذ ما يزيد عن ست سنوات قدمت العديد من المساعدات للأشقاء من الشعب الصومالي في المجالات الطبية والتعليمية والإغاثية والبنية التحتية، التي بلغت ( 590,411,134 ) ريالا حتى الآن، وكان آخرها توزيع 25000 سلة عاجلة استجابة للوضع الأخير للاشقاء هناك.