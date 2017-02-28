سمو ولي ولي العهد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC القابضة
شارك عبر واتساب
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر اليوم.
رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC القابضة ستيوارت جيلفرت .
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون , وفرص الشراكة المتاحة في المملكة وفق رؤية 2030 .
حضر اللقاء معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري
الوسوم:رؤية 2030, مجموعة HSBC
التصنيف: الأولى
التعليقات