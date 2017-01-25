سمو ولي ولي العهد يلتقي مديرا شركتي “ثيرد بوينت” و”لداوكيميكال” لبحث الفرص الاستثمارية
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سمو ولي ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لشركة ” ثيرد بوينت ” والرئيس التنفيذي ” لداوكيميكال “.
ويبحث معهم الفرص الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030
حيث التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم.
المدير التنفيذي لشركة ” ثيرد بوينت ” دان لويب يرافقه الرئيس التنفيذي ” لداوكيميكال ” اندروي ليفيرز.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة .
وحول العالم وفق رؤية المملكة 2030 .
حضر اللقاء معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.
الوسوم:رؤية المملكة 2030
التصنيف: الأولى
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