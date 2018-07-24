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سناب تلغي خاصية تحويل الأموال

كتبه Gamal salehaccess_time10 / ذو القعدة / 1439 هـ      24 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ وكالات

كشفت تقارير إخبارية ان شركة سناب Snap ستلغي خدمة تحويل الأموال بين الأصدقاء “سناب كاش” Snap cash في تطبيق “سناب شات”، في سبتمبر المقبل.وظهرت هذه الخدمة لأول مرة عام 2014 إلا أنها لم تستطع منافسة خدمات تحويل مال تقدم مميزات أفضل مثل PayPall أو Venmo.وقال متحدث باسم شركة سناب: “نحن ممتنون لكل الذين استخدموا خدمة سناب كاش Snapcash خلال السنوات الأربع الماضية ولشراكة سكوير”.

ورغم أن شركة سناب لم تحدد سبب إيقاف تشغيل الخدمة، لكن من المحتمل أن هذه الخدمة لم تتمكن من مواصلة تنافسها مع خدمات Venmo وGoogle وApple في إضافة ميزة مشابهة لنظام التشغيل الخاص بهما.

Gamal saleh

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