سناب شات تبهر الجميع… بوصول قيمتها إلي 33 مليار دولار في أول يوم تداول لها..!

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لو إنك من متابعي أخبار الوسط التقني فإنك علي علم بالصراع الذي أقامته شركة الفيسبوك بكل التطبيقات التي تملكها علي شركة سناب شات.

حيث أنها بدئها بنسخ ميزة القصص في تطبيق تراسل الصور التابع لها إنستاجرام وهي ميزة في تطبيق سناب شات من البداية.

وبعدها بمدة قليلة تعلن الإحصائيات أن إنستاجرام بميزة القصص استطاع جذب عدد من مستخدمي سناب شات.

ولتكمل شركة فيسبوك التحدي بتحديث الحالة في تطبيق التراسل الفوري واتساب المقتبسة أيضا من سناب شات.

كل هذا تحدي لشركة سناب شات صفقة الاستحواذ التي عرضتها عليها فيسبوك قبل ثلاث سنوات…!

ليبهر طرح سناب شات الجميع وأولهم شركة فيسبوك في جلسة الإكتتاب الأولي لهم …

لعلها هي أكبر جلسة إكتتاب أولي لشركة تقنية في مجال مواقع التواصل الاجتماعي بعد شركة فيسبوك.

حيث قرع كل من إيفان شبيجل وبوبي مورفي المؤسسين لشركة سناب جرس افتتاح جلسة التداول:

في أول يوم للشركة في البورصة التي وصلت فيها قيمة الشركة إلى 33 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن شركة سناب شات حققت أموال تفوق توقعاتها في تداولها الأول.

وكانت الشركة حددت الشركة سعر 17 دولار للسهم لتجمع 3.4 مليار دولار من بيع 200 مليون سهم .

ولكن من الـ 200 مليون سهم هناك 55 مليون سهم يملكها المدراء والمستثمرون الأوائل لتصل قيمة الشركة إلى 24 مليار دولار، وهذه كانت حسبة الشركة قبل بدء الجلسة

لكن ما حدث أثناء التداول أن سعر السهم قفز إلى 24 دولار ليرفع من قيمة الشركة السوقية إلى 33 مليار دولار.

في جلسة أتت بنتائج لم يتوقعها أحد في السوق ولكنها حتما تصب في مصلحة سناب كشركة وبالطبع في مصلحة المؤسسين.