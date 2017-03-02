سناب شات تستعين بطائرات مسيرة لتنويع منتجاتها

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واشنطن ــ وكالات

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن شركة سناب، المالكة لتطبيق التراسل المصور الشهير سناب شات، تعمل حاليا على تطوير طائرات مسيرة، فيما يبدو أنه محاولة جديدة منها لتمييز نفسها في ظل المنافسة الشديدة التي صارت تواجهها بعدما استنسخت فيس بوك أهم مزاياها في خدمتي إنستجرام وواتس آب التابعتين لها.

ولطالما اشتهرت سناب بتطبيقها سناب شات، الذي يتيح للمستخدمين تبادل رسائل مؤقتة، إضافة إلى الصور والفيديو، ولكن خلال السنوات الماضي، عملت الشركة الأميركية على إعادة التموضع والتحول إلى شركة متنوعة المنتجات، حتى أنها غيرت اسمها من سناب شات إلى سناب لتؤكد على أنها ليست شركة للتراسل فقط.

ونقلت نيويورك تايمز عن ثلاثة أشخاص قالت إنهم مطلعون على المشروع وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لسرية التفاصيل، أن سناب تعمل على تطوير طائرة مسيرة تساعد مستخدمي سناب شات على التقاط صور وفيديوهات علوية ومن ثم مشاركة تلك البيانات البصرية مع الشركة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح بعد متى تعتزم الشركة إتاحة الطائرات المسيرة للمستهلكين. فمثل العديد من شركات التقنية، تعمل سناب على تجارب عديدة، قد تكون نهاية بعضها الإلغاء أو أنه يُعاد توظيفها في مشاريع أخرى.