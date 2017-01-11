العدد 21811 11 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سناب شات يدفع سعوديا لتصوير نفسه بعد حادث سير

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سناب شات يدفع سعوديا لتصوير نفسه بعد حادث سير
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جدة ــ البلاد

أظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، شاباً وهو يصور نفسه عبر تطبيق “سناب شات”، عقب تعرضه لحادث سير، واحتجازه داخل سيارته.

وقال ناشطون: إن الحادث وقع في إحدى مناطق المملكة، لافتين إلى أن الشاب انشغل بتصوير نفسه، على الرغم من أنه ظل عالقاً داخل السيارة بعد الحادث، وهو في وضع صعب، وسط محاولات إخراجه من السيارة.

وتعرض الشاب لانتقادات كثيرة على تصرفه، وهوسه بالتصوير ومواقع التواصل الاجتماعي التي يعد السعوديون من أكثر شعوب العالم نشاطاً فيها.

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التصنيف: الأخيرة

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