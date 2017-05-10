سناب شات يضيف مزايا جديدة ليصبح أكثر تنافسًا مع إنستاجرام…!

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لو إنك من أصحاب الحسابات على تطبيقي سناب شات أو إنستاجرام التابع لشركة فيسبوك، فأنت حتما المستفيد الأول من المنافسه بينهم.

فكل ما يفعله التطبيقن هو تقديم كل ما هو جديد لمستخدمه ولكن حتي الآن تطبيق إنستاجرام فاز بزيادة عدد مستخدميه.

وسناب شات ظل قادر علي المنافسة خاصة بعد طرحه للاكتتاب في البورصة.

فبعد فترة صمت أعلن تطبيق سناب شات عن إضافة عدد من المزايا إليه، لتعويض الخسائر التي تسبب فيها تطبيق إنستاجرام بتحديثاته

وقالت شركة سناب شات ، التي تستعد خلال الأسبوع الحالي للإعلان عن نتائجها المالية لأول مرة بعد أن أصبحت شركة عامة في وقت سابق من العام الحالي.

إن الإضافات الجديدة تأتي لتغيير الطريقة “التي تصنع وترسل فيها السنابات”.

وأضافت الشركة في منشور على مدونتها أن الإضافات الجديدة تتضمن “ممحاة سحرية” – تظهر أسفل أداة المقص.

إضافة إلى إعدادات جديدة تتيح للمستخدم جعل الأصدقاء يشاهدون صوره بدون حد أقصى من الوقت.

وأوضحت سناب أن ميزة بلا حد “no limit” تجعل من الممكن للأصدقاء مشاهدة السنابات بالقدر الذي يرغبون، ولكن بعد أن يغلقوا السنابة فإنها سوف تُحذف كالمعتاد.

وأضافت سناب أيضًا أداة للتكرار الفيديوهات، بحيث يمكن للمستخدم تحديد ما إذا كان الفيديو سوف يشتغل لمرة واحدة أو لعدد غير محدود.

وذلك حتى يقوم المستخدم بالنقر على للانتقال إلى السنابة التالية.