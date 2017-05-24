سناب شات يطلق (ديسكوفر)باللغة العربية

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جدة ــ وكالات

اعلن تطبيق سناب شات امس “الثلاثاء” اطلاق خاصية “ديسكوفر” باللغة العربية لمستخدمي الشرق الأوسط وشمال افريقيا، واشتملت المنصة على عدد من القنوات والمجلات العربية والتي تعرض محتواها بشكل تفاعلي.

وقالت الشركة صاحبت التطبيق في بيان انها تعتزم اطلاق عدد من ادوات التصميم لمستخدمي سناب شات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 26 مايو، والتي سوف تتاح في شهر رمضان، وتشمل جيوفلترات خاصة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى عدسات مستوحاة من الروح والجو الرمضاني، وقصص تُغطي الاحتفالات الرمضانية في مناطق مختلفة.