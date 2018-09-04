سنتدخل في الوقت المناسب

جدة ـ البلاد

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، نواف المقيرن عددا من الرسائل لجماهير ناديه، بعد ردة الفعل العنيفة التي ظهرت نتيجة البداية غير الجيدة للفريق حيث خسر مباراته الأولى هذا الموسم ضد الهلال في السوبر، قبل تعادله مع الوصل الإماراتي 1-1 في البطولة العربية، ثم تعثر أمام الشباب بهدف نظيف في دوري المحترفين.

وكتب المقيرن في حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي “تويتر” :”كما وعدناكم ومن باب اطلاعكم بآخر المستجدات لم أكن راضياً عن أداء الفريق بدءاً من مباراة السوبر وانتهاء بمباراتنا مع الشباب. وعدتكم أنا وأعضاء مجلس الإدارة بالعمل الجاد وها نحن وفرنا كل أدوات العمل لكل فرد بالنادي وكما نحتفل بالفوز نتحمّل مسؤولية الخسارة”.

وأضاف :”سنقوم باتخاذ كل ما هو مناسب وصالح لتغيير المسار الفني في الوقت المناسب مهما كلّف الأمر، وتمت مراجعة كل النقاط الفنية مع الجهاز الفني والإداري لكرة القدم”.

وأردف: “نطمح دائماً للأفضل والقادم أفضل بإذن الله وبدعمكم الغير مستغرب يا جمهور الاتحاد”. وأتم: “عملنا بكل جد واجتهاد الفترة الماضية على جميع الأصعدة المالية أو الإدارية أو الاستقطابات الفنية لاتحاد محترف، والعمل يسير كما هو مخطط له ولكن أداء الفريق لم يكن بالصورة التي نتمناها أو خططنا لها أو استعدينا له مبكراً”.